"Há um país cor-de-rosa inventado por António Costa", diz Assunção Cristas

“Há um país cor-de-rosa inventado por Antonio Costa”, diz Assunção Cristas



A líder do CDS, Assunção Cristas, refere que ao mesmo tempo que o Primeiro-ministro afirmava que tudo estava bem no país, a direção clinica do hospital Amadora-Sintra estava a demitir-se me bloco, por não ter condições de funcionamento. Cristas diz que a realidade afinal não é assim tão cor-de-rosa, como afirma António Costa.