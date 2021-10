"Há uma maioria que está obrigada a entender-se" em questões fundamentais para o futuro do país, diz BE

Depois de o Orçamento do Estado para 2022 ter chumbado, Catarina Martins reforça que o BE votou contra a incoerência, visto que na ótica do partido, o Orçamento como estava "não ia empedir a degradação das condições de vida" dos portugueses e de área fundamentais com o emprego ou a saúde.





Contudo, continua a acreditar que tem de haver uma maioria política que se deve entender "para dar soluções de futuro ao país".