Terminada a missão à frente do grupo de trabalho que liderou a vacinação contra a covid-19, Henrique Gouveia e Melo esteve, ao início da tarde, no parlamento para uma espécie de balanço.O vice-Almirante rejeitou a lógica de militarização da sociedade e deixou uma garantia: se for preciso, há vacinas suficientes para administrar um reforço a toda a população.



Reportagem de João Torgal.