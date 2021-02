Habitação. Bloco de Esquerda apela ao prolongamento de moratórias bancárias

A coordenadora do Bloco de Esquerda apelou ao primeiro-ministro para que prolongue as moratórias bancárias sobre habitação.No comício que encerrou a Conferência Autárquica do Bloco de Esquerda, por videoconferência, Catarina Martins disse temer, caso isso não aconteça, que haja uma grande vaga de despejos.No discurso de encerramento, a coordenadora do Bloco não apresentou candidatos para as eleições autárquicas nem apontou metas eleitorais.





Reportagem de João Torgal.