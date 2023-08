Habitação. Chega considera que decisão do PR "vai no sentido correto"

O líder do Chega considera que a decisão do Presidente da República de vetar o diploma da habitação "vai no sentido correto". André Ventura afirma que o diploma é inconstitucional.

"O Presidente da República faz uma análise certeira, que o diploma não só era irrealista, como não encerrava em si nenhuma solução fundamental e útil", disse André Ventura.



Na opinião do líder do Chega, "a decisão do Presidente vai no sentido correto" e "envia uma mensagem correta ao Governo. A mensagem de que o diploma não resolve o problema, agrava os outros problemas e passa uma mensagem política errada".



"Se dependesse do Chega, este diploma seria submetido para a análise do Tribunal Constitucional", afirmou, considerando "evidente que pelo ataque à propriedade privada, ao sistema fiscal e pela desproporcionalidade que cria, este diploma é inconstitucional".