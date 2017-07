Habitação é prioridade para Manuel Pizarro

O líder da federação distrital do Porto está convicto numa enorme vitória do partido nas autárquicas. Manuel Pizarro lembrou que não foi o PS que rompeu o acordo de governação da cidade.



O candidato do PS à Câmara Municipal diz que muitas das medidas que o executivo de Rui Moreira executou foram proposta dos socialistas.



No lançamento da candidatura de Manuel Pizarro à câmara do Porto, António Costa disse que só os portugueses e que têm legitimidade para decidir se o Partido Socialista é dispensável.