Na manifestação pela defesa do direito à habitação, em Lisboa, a líder do PAN pediu medidas de curto prazo, como o alívio da carga fiscal, revisões dos escalões de IRS e a colocação de mais habitação no mercado.

Inês Sousa Real criticou a "inércia por parte do Estado" na crise da habitação.



Sobre a crise política na Madeira, a líder do PAN reiterou que o partido está disponível para garantir a estabilidade governativa, "mas com outra cara e outra liderança a nível regional".