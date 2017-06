Havia 300 milhões para fundos ambientais que não foram utilizados pelo governo anterior

Foto: Mario Galego - RTP

As contas do ministro do Ambiente foram apresentadas à margem da apresentação de um projeto-piloto para o Parque Nacional da Peneda - Gerês. Um plano a oito anos com 11 medidas destinadas a prevenir incêndios.



Duas das medidas já estão em prática: uma equipa de 50 sapadores florestais no terreno e cinco novas antenas para melhorar a cobertura da rede móvel. O investimento de 8 milhões e meio de euros.