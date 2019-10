Helena Roseta defende saída de Manuel Salgado da empresa de reabilitação urbana de Lisboa

Lisboa, 17 out 2019 (Lusa) -- A ainda presidente da Assembleia Municipal de Lisboa defendeu hoje que o ex-vereador do Urbanismo Manuel Salgado "não devia" continuar à frente da SRU -- Sociedade de Reabilitação Urbana.

"Eu acho que o Manuel Salgado não devia ficar à frente da SRU. Devia sair com os dois pés. Não devia sair só com o pé", vincou Helena Roseta, defendendo um novo ciclo na política urbanística da cidade.

Helena Roseta falava num jantar marcado com o movimento Cidadãos por Lisboa, que fundou, para anunciar a sua renúncia aos cargos de presidente e deputada da Assembleia Municipal de Lisboa no final do mês.

A arquiteta de 71 anos aproveitou o momento para deixar críticas à Câmara de Lisboa, nomeadamente em relação aos processos de participação, nomeadamente em matéria de urbanismo.

Admitindo que "é evidente que Lisboa deve muito ao vereador Manuel Salgado", a presidente da Assembleia Municipal de Lisboa defendeu que nem tudo o que o ex-autarca fez "merece aplauso".

"A participação tem que ser um processo aberto. Tomar uma decisão e pôr em discussão depois de ela já estar tomada para legitimar o que já se decidiu não é uma boa maneira de fazer participação política", criticou Helena Roseta.

A Câmara de Lisboa tinha agendada para a reunião privada do executivo de hoje uma proposta para que Manuel Salgado, que deixou as suas funções de vereador na Câmara de Lisboa no início deste mês, seja novamente eleito presidente do conselho de administração da SRU, mas o documento foi adiado.