Heloísa Apolónia é mandatária nacional de João Ferreira

A candidatura de João Ferreira afirmou, em comunicado, que é dado "mais um passo na dinâmica de alargamento de apoios, confirmando a sua vinculação aos valores de Abril, também no que concerne à defesa do ambiente, da proteção dos ecossistemas e da biodiversidade".

O PEV, que participa com o PCP na Coligação Democrática Unitária (CDU), declarou o apoio ao candidato comunista no sábado, em reunião do seu conselho nacional.

Heloísa Apolónia, jurista, 51 anos, foi deputada entre 1995 e 2019, concorreu, nas legislativas de 2019, pelo círculo de Leiria, mas não foi eleita.

É membro da comissão executiva do conselho nacional do PEV, foi candidata pela CDU e é vereadora na Câmara de Oeiras.

É também membro do conselho nacional do Movimento Democrático de Mulheres (MDM).

As eleições presidenciais realizam-se em janeiro de 2021, tendo já anunciado candidatura Ana Gomes, ex-eurodeputada do PS, Marisa Matias, deputada ao Parlamento Europeu pelo BE, e João Ferreira, também eurodeputado do PCP.

O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa remeteu para mais tarde a decisão sobre uma eventual recandidatura.