Hidrogénio. Associação preocupada com eventuais atrasos devido a queda do Governo

"Preocupa-me se esta mudança de Governo vai trazer atrasos relativamente significativos neste quadro de medidas que sabemos que estão a ser preparadas e com as quais, efetivamente, a economia contava para os seus projetos. Se isso traz atrasos, então é para nos preocuparmos", disse o presidente da AP2H2 - Associação Portuguesa para a Produção do Hidrogénio, José Campos Rodrigues, em declarações à Lusa, no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL).

Em causa está a investigação do Ministério Público a negócios do lítio, hidrogénio e centro de dados de Sines, que levou à queda do Governo, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa.

Segundo o responsável da AP2H2, "os projetos estão a correr normalmente" e, dos contactos que têm mantido com a secretaria de Estado da Energia, "tudo está a ter o seu andamento".

José Campos Rodrigues explicou que há ainda regulamentação em falta, "e que tem de ser publicada rapidamente", relativamente aos postos de abastecimento de hidrogénio, bem como à injeção do hidrogénio nas redes de gás natural e ainda os concursos anunciados de apoio a projetos de investimento e do leilão de hidrogénio, "que devia ocorrer agora em novembro, em paralelo com o concurso europeu, que deve estar a ocorrer".

"De repente, há todo um conjunto de matérias que não dependem dos promotores, dos investidores, mas estão a depender de legislação que se aguardava", realçou. "Eu sei que as coisas estão prontas, esperemos que não se atrasem e ainda haja possibilidade que tudo isso avance ao ritmo que a economia nacional necessita", acrescentou.

Quanto à investigação em curso, o presidente da AP2H2 admitiu ter "muita dificuldade" em perceber como pode afetar os projetos de hidrogénio `verde`, porque ainda não percebeu o que está a ser investigado.

"Mistura uma central de dados com hipotéticos problemas de hidrogénio, que não se sabe de que projeto se está a falar e ainda por cima misturam isto com eventuais problemas nas minas de lítio no norte de Portugal", afirmou, acrescentando que os promotores dos projetos estão "perplexos" com as notícias que têm vindo a público. "Mas afinal qual é o projeto?", perguntam eles à AP2H2.

A associação disse não ter uma base de dados organizada de todos os projetos de hidrogénio em curso, mas tem conhecimento de "muitas intenções de investimento" e "várias candidaturas" aos diversos instrumentos de apoio que têm vindo a ser abertos pelo Governo.

"Tem havido uma resposta muito grande e muito positiva do lado da indústria às oportunidades que têm vindo a ser criadas para o investimento na área de hidrogénio", sublinhou José Campos Rodrigues, sinalizando que os variados projetos cobrem praticamente todo o território nacional, e não apenas Sines, onde estão concentrados os grandes empreendimentos.

O responsável explicou ainda que a plataforma de Sines viabiliza a exportação de produtos produzidos a partir do hidrogénio -- como amónia, metano ou metanol -- para mercados do norte da Europa, onde são produzidos com custos entre 30 a 40% superiores.

"Temos aqui uma grande oportunidade económica de, a partir das fontes renováveis de que dispomos, seja ela solar, seja ela eólica, estarmos a produzir hidrogénio em condições competitivas e que nos permite essa exportação", salientou.

Questionada pela Lusa relativamente aos projetos de hidrogénio verde em desenvolvimento, a aicep Global Parques, entidade gestora da Zona Industrial e Logística de Sines, disse que "a informação sobre os mesmos, que não se encontram sob NDA (Non Disclosure Agreement) foi amplamente disponibilizada à comunicação social, por altura das respetivas manifestações de interesse dos investidores, não havendo, de momento, alterações a reportar à informação já divulgada".

Também o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, tinha já dito não antever impactos da crise política em Portugal no investimento no país, saudando a decisão de aprovar o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), apesar das eleições antecipadas de março do próximo ano.