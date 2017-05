"Hipermegageringonça", um alerta laranja sobre o sistema eleitoral

Carlos Santos Neves - RTP 31 Mai, 2017, 18:13 / atualizado em 31 Mai, 2017, 19:04 | Política

Entre o painel de oradores do evento do PSD, Rui Oliveira e Costa, perito em sondagens, propugnou a criação de uma centena de círculos uninominais, em conjugação com um círculo nacional. Uma fórmula rejeitada pelo líder parlamentar dos social-democratas.

À entrada para as Jornadas Parlamentares do PSD, que chegaram esta quarta-feira ao fim, Luís Montenegro admitiu a possibilidade de o partido avançar com diplomas para a redução do número de deputados, o voto preferencial e o voto em mobilidade.



“Apenas eleger deputados? É isto conjugável com a governabilidade do país?”, questionou-se Luís Montenegro.



O atual Executivo socialista apoiado à esquerda, prosseguiu o dirigente partidário, “emana da vontade parlamentar e não popular”. Uma eventual reforma do sistema eleitoral teria, segundo Montenegro, de aclarar se, da votação, passaria ou não a emanar uma preferência por uma liderança e um determinado modelo governativo.



“Se emana, tenho de afastar os círculos uninominais. Do meu ponto de vista é impossível governar Portugal com 100 deputados limianos, parecerá não uma geringonça, mas uma hipermegageringonça”, antecipou o líder parlamentar do PSD, aludindo ao deputado do CDS Daniel Campelo, que viabilizou um Orçamento do Estado do Governo de António Guterres em troca de medidas favoráveis a Ponte de Lima.



“Entre zero e um por cento”



O PS já recusou uma redução do número de deputados, considerando que a introdução do voto preferencial implica estudos académicos aprofundados.

O discurso de Passos

c/ Lusa

O voto preferencial, ao abrigo do qual um eleitor poderia designar, no respetivo círculo, o deputado desejado, seria difícil de implementar na prática, ainda de acordo com Luís Montenegro, para quem uma reforma deveria passar, prioritariamente, por uma “subdivisão dos grandes círculos”, onde os eleitores tendem a perder identificação com os candidatos.Outra voz que se fez ouvir contra os círculos uninominais foi a de Carlos Abreu Amorim, que disse duvidar da possibilidade de o anterior Governo, partilhado por PSD e CDS-PP, conseguir superar os “anos de chumbo” do resgate financeiro com tal sistema.O deputado criticou ainda o vice-presidente da bancada parlamentar do PS Pedro Delgado Alves, que desvalorizou a vontade social-democrata de legislar no domínio do sistema eleitoral: “É a desculpa de mau pagador que existe sempre quando não se quer que as coisas mudem”.“O PSD, nesta como noutras matérias, assume a sua vertente essencial como partido reformista, sem preconceitos, sem ideias feitas”, argumentou.Por sua vez, o ex-deputado social-democrata Manuel Meirinho, professor catedrático, voltou a defender o voto preferencial, combinando um círculo nacional com círculos de base local, mais pequenos do que os atuais.“Em Portugal tenho registadas 47 propostas estruturantes sobre a reforma do sistema eleitoral, foram feitos dezenas de estudos. António Costa gastou rios de dinheiro quando foi ministro [da Administração Interna] para fazer um estudo sobre o sistema alemão, sobre círculos uninominais. Ficaram todos na gaveta”, assinalou.O próprio Rui Oliveira e Costa tratou de advertir que “as hipóteses de PS e PSD se entenderem numa reforma eleitoral é entre zero e um por cento”.“É mais provável o Sporting ganhar dez campeonatos seguidos”, ironizou.No encerramento destas Jornadas Parlamentares, o líder do PSD considerou "criminosa" a forma como o Governo tem gerido a comunicação de medidas aos portugueses.Pedro Passos Coelho sustentou ser agora o momento de implementar reformas estruturais, acusando o Executivo de António Costa de querer protelar essa obrigação. Destacou as reformas da Segurança Social e do Estado.O líder do maior partido da oposição quis ainda refutar a ideia de um vazio no discurso do PSD, preferindo falar de "coerência".O ex-primeiro-ministro lembrou que, no passado recente, o PS acusava o PSD de manter uma obsessão pelo défice das contas públicas; agora, no Governo, tem no défice uma arma política."Ao fim de um ano o Governo converteu-se àquilo que antes motivava a sua repulsa na política que nós fazíamos", concluiu.