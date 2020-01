Hospital da Madeira. A razão da quebra de disciplina de voto no PSD

O PSD vai avaliar se abre processos disciplinares aos deputados da Madeira que se abstiveram na votação do Orçamento, uma decisão relacionada com a aprovação do novo hospital da Madeira. A partir de agora, há sete consórcios que têm dois meses para apresentar propostas de construção da unidade e o presidente do governo da Madeira fala do hospital como a "obra da década".