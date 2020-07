Ida de Centeno para o Banco de Portugal objecto de providência cautelar

A Iniciativa Liberal vai avançar com uma providência cautelar para travar a nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal. Mário Centeno foi ao Parlamento dizer por que está qualificado e motivado para ocupar o cargo. Rejeita todas as acusações sobre a falta de independência e conflito de interesses. E deixou críticas ao funcionamento do Banco de Portugal.