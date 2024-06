IL assume que eleger dois eurodeputados seria um grande resultado

"Um grande resultado seria eleger dois eurodeputados e aproximarmo-nos de outras forças políticas", disse João Cotrim de Figueiredo no final de uma arruada em Lisboa que, devido à chuva intensa, teve de ser encurtada.

No arranque da campanha oficial para as eleições europeias, o candidato liberal traçou como meta a eleição de um eurodeputado e correndo bem a campanha ter a ambição de fazer mais, discurso que alterou a meio da segunda semana.

Já a número dois da lista da IL às europeias, Ana Martins, que hoje acompanhou Cotrim de Figueiredo na arruada depois de ter estado em campanha nos Açores, de onde é natural, confidenciou que já pensa na eleição.

"É difícil conter as expectativas com tanta gente confiante na eleição do segundo eurodeputado. Enfim, tenho obviamente pensado que isso se pode tornar mesmo uma realidade e que a minha vida pode mudar daqui a alguns dias", contou.

Apesar da confiança, Ana Martins assumiu estar preparada para os dois cenários, estando já "muito contente porque é evidente que o João Cotrim de Figueiredo vai ser eleito" e a IL se vai estrear no Parlamento Europeu.

Confiante na eleição de dois eurodeputados, embalado pelas sondagens que dão à IL um a dois mandatos no Parlamento Europeu, Cotrim de Figueiredo, quando questionado sobre se ser a terceira força política também faz parte dos objetivos, disse ainda não poder dizer isso.

"Não posso dizer isso ainda, os dados não permitem dizer", frisou, no último dia de campanha oficial.

O cabeça de lista da IL considerou que a "onda liberal" está crescer, justificando o otimismo.

Tal como o tem vindo a fazer diariamente, Cotrim de Figueiredo repetiu e pediu com quem se cruzou na arruada, que começou na Praça de Londres e terminou a meio da Avenida de Roma, em Lisboa, para "não faltar à chamada" e ir votar.

"No domingo, vai tudo votar, tem de ir tudo votar porque estas eleições são importantíssimas para que Portugal tenha condições de integração no mercado europeu para crescer", afirmou.

"Não vai faltar à chamada no domingo, pois não?", perguntou o liberal a uma senhora que, juntamente com mais duas amigas, estava numa esplanada.

Dizendo que vai votar, sem revelar em quem, a senhora garantiu que nunca falta a uma votação.

Depois de entrar numa frutaria, numa ótica, numa ourivesaria e em lojas de roupa, Cotrim de Figueiredo comentou que todos foram unânimes em dizer que estão a atravessar dificuldades pela diminuição das vendas.

Às queixas, o liberal afirmou que só há uma maneira de melhorar a vida das pessoas, pôr Portugal a crescer.

"Isso só pode acabar se houver crescimento económico. Mais crescimento económico é o que nós queremos", frisou.

Num café, Cotrim de Figueiredo ouviu Rui Pedro elogiar a sua prestação nos debates ao "ser o mais bem preparado de todos os candidatos".

Economista de profissão e a viver em Madrid, depois de ter estado no Reino Unido, Rui Pedro manifestou vontade de regressar a Portugal, mas só quando "o país estiver a funcionar".

"Quando quiseres integrar a vida política entra em contacto comigo, já vi que tens aí qualquer coisa", atirou Cotrim de Figueiredo.

Em Portugal, as eleições europeias realizam-se domingo e serão disputadas por 17 partidos e coligações: AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP. Serão eleitos 21 deputados.