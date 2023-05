IL considera que António Costa "não tem nada para dar ao país"

Foto: Paulo Novais - Lusa

A Iniciativa Liberal acusa António Costa de já não ter dignidade institucional para estar à frente do país. O líder do partido esteve esta manhã em Lisboa, para tentar perceber os constrangimentos dos utentes do metro. Já sobre os últimos acontecimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, Rui Rocha diz ter ficado com dúvidas.