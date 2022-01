IL está a fazer o seu papel, mas só há duas opões para primeiro-ministro desvalorizou Rio

À margem de um almoço com empresários da restauração, no Porto, questionado sobre a afirmação do líder da IL, João Cotrim de Figueiredo, de que um Governo do PSD, sem a IL, será igual a um Governo do PS, Rui Rio respondeu: "Não faz sentido, é evidente que não é assim. Mas eu compreendo, estão a fazer o papel deles".

"Neste momento, a principal coisa que se vai decidir é quem é o primeiro-ministro e qual é o partido que lidera o Governo. E aí só há duas opções: ou votam no PS para ser o doutor António Costa - podem votar no BE ou no PCP porque ele faz a geringonça - ou então votam no PSD", defendeu, em seguida.

Segundo Rui Rio, "quer a IL quer o CDS estão a fazer o seu papel, estão a concorrer a eleições e, portanto, têm de dizer também umas coisas para convencer as pessoas a votar neles".

"Principalmente quando é notório que para tirar o doutor António Costa de primeiro-ministro e haver um outro primeiro-ministro só pode ser o do PSD e, portanto, o voto tem de ser no PSD", acrescentou.