IL pretende introduzir círculo de compensação no sistema eleitoral

Homem de Gouveia - Lusa

"Assim que se retomarem os trabalhos, iremos apresentar uma proposta para adicionar o círculo de compensação ao nosso sistema eleitoral", indicou Rodrigo Saraiva, numa palestra no âmbito das jornadas parlamentares do partido, que decorrem hoje e na terça-feira no Funchal.



O líder parlamentar da IL defendeu que "há um problema de representatividade" no sistema eleitoral, sustentando que, nas últimas eleições legislativas, em janeiro do ano passado, "houve 670 mil votos desperdiçados".