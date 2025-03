IL recusa coligações e decide avançar sozinha para as Legislativas

“A IL não irá integrar nenhuma coligação pré-eleitoral às eleições legislativas”, declara o partido no primeiro ponto de um comunicado enviado ao final da noite às redações, explicando que, “como sempre, a Iniciativa Liberal apresentar-se-á com os seus candidatos, com as suas propostas e com as suas bandeiras, essenciais para que Portugal possa crescer e mudar para maior prosperidade”



No texto, a Iniciativa Liberal “condena veementemente o comportamento de todos os agentes políticos”, que acusa de terem criado “esta crise política”.



O partido, que foi o único da oposição a votar favoravelmente a moção de censura ao lado dos partidos que suportam o Governo, PSD e CDS-PP, refere, nesse sentido, que “lutará para reformar a irresponsável cultura político-partidária em Portugal, que coloca os interesses dos partidos e dos seus líderes à frente dos interesses dos portugueses”



“O país está refém de líderes partidários tacticistas, incapazes de construir soluções”, aponta a IL, para se apresentar como “a única garantia de uma solução confiável e competente de governabilidade para um país que ambicione mais”.