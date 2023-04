IL refere-se a Santos Silva como "fruta fora de prazo"

Foto: Lusa

É violenta a reação da Iniciativa Liberal a um vídeo que regista uma conversa informal entre Augusto Santos Silva, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. O partido chama ao presidente da Assembleia da República líder de fação com uma agenda própria e uma "fruta fora de prazo". O incidente começa com as imagens divulgadas pelo jornal Observador.