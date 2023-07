IL vai apresentar proposta na AR para introduzir círculo de compensação no sistema eleitoral

"Assim que se retomarem os trabalhos, iremos apresentar uma proposta para adicionar o círculo de compensação ao nosso sistema eleitoral", indicou Rodrigo Saraiva, numa palestra no âmbito das jornadas parlamentares do partido, que decorrem hoje e na terça-feira no Funchal.

O líder parlamentar da IL defendeu que "há um problema de representatividade" no sistema eleitoral, sustentando que, nas últimas eleições legislativas, em janeiro do ano passado, "houve 670 mil votos desperdiçados".

Rodrigo Saraiva acrescentou que, de acordo com estudos académicos feitos, "já houve 8,2 milhões de votos que não tiveram representação na Assembleia da República" desde 1975.

O deputado realçou também que a estes 670 mil votos "deitados para o lixo", somam-se os de eleitores que votaram numa segunda escolha por acharem que o partido no qual queriam votar não ia conseguir eleger naquele círculo.

"Se contarmos com todos esses círculos eleitorais de média dimensão e pequena dimensão [...] eu arrisco a dizer que há 1,5 milhões de portugueses que não estão representados na Assembleia da República", estimou, acrescentando que a reforma proposta fará com que haja maior representatividade na Assembleia da República.

"Sim, todos os votos contam, não há eleitores de segunda, maior representatividade é o que Portugal precisa, é o que a Iniciativa Liberal vai dar todos aos portugueses. Não há um português que possa ser de segunda e tem de estar representado na Assembleia República", reforçou o parlamentar.

Apesar da IL propor igualmente a criação de círculos uninominais no seu programa eleitoral, o projeto que apresentará agora na Assembleia da República inclui apenas o círculo de compensação, disse Rodrigo Saraiva.