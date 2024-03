Simbolicamente, no Dia da Mulher, Rui Rocha foi a um serviço de obstetrícia encerrado para dizer que o país está a falhar no apoio às gravidas. Não é só no hospital de Santo André, em Leiria, é um pouco por todo o país que há urgências encerradas e as mulheres andam de hospital em hospital num momento particular de fragilidade, disse.