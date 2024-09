O antigo ministro das Finanças socialista, João Leão, defende que o governo tem de fazer um esforço para repensar as medidas do Orçamento e tentar chegar a um entendimento.

Declarações feitas, esta noite no 360, aqui na RTP3 onde Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS-PP, acusou o PS de ter uma posição inflexível e radical e de querer gastar a totalidade da margem orçamental com propostas socialistas.