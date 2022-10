Impedimentos. Pedro Nuno Santos diz que dúvida ficou sanada em 2019

Pedro Nuno Santos diz que a questão sobre alegados impedimentos "ficou sanada" desde 2019, depois do parecer da Procuradoria-Geral da República. O ministro das infraestruturas admite que, hoje, pode haver dúvidas legítimas e que está pronto para cumprir as decisões do tribunal constitucional.