Imposição de regras à liberdade de imprensa fragiliza jornalismo

Foto ilustrativa. Créditos: Valery Tenevoy - Unsplash

Impedir jornalistas de acesso à informação, seja qual for o motivo, é condicionar o direito e a liberdade à informação. Esta é a convicção do investigador Luís Santos, da Universidade do Minho, após os últimos acontecimentos na Universidade Católica: o impedimento da cobertura jornalística de um debate na Universidade católica em que estavam militantes do Chega.