Incêndios de 2017. IL quer ouvir ministras do Trabalho e da Coesão

Foto: Paulo Novais - Lusa

A Iniciativa Liberal quer que as ministras do Trabalho e da Coesão vão ao Parlamento dar explicações sobre os apoios aos incêndios de 2017, em Pedrógão Grande. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, na rede social Twitter.