Incêndios e Sócrates aquecem debate entre Negrão e Costa

O PSD abriu o debate quinzenal com o caso Sócrates, naquela que foi a primeira vez que o tema entrou de forma direta no hemiciclo. O líder parlamentar social-democrata questionou o primeiro-ministro sobre os motivos para o PS ter demorado “mais de três anos a demarcar-se de José Sócrates e do seu comportamento”. Negrão pediu a Costa para não dar “respostas evasivas”.



“Sendo este um debate com o primeiro-ministro é óbvio que o que esperaria que eu dissesse é que o secretário-geral do PS não está aqui para responder. Mas se eu desse esta resposta, imediatamente dizia que eu estava a refugiar-me em formalismos”, começou por responder o primeiro-ministro. Costa acusou o PSD de “manifesta deslealdade parlamentar” mas disse que iria responder, tendo afirmado que não mudou de posição sobre o caso Sócrates.



"Relativamente ao caso do engenheiro José Sócrates, desde a primeira hora que disse que, não obstante, as relações de amizade, camaradagem, entendi que o PS se devia manter apartado desse debate e devia confiar no sistema de justiça", afirmou o chefe do Governo.



Negrão perguntou ainda a António Costa se “a bancarrota foi culpa da crise ou foi o resultado de nefastas decisões tomadas pelo Governo a que vossa excelência pertenceu, presidido por José Sócrates”.



António Costa retorquiu que “a crise das dívidas soberanas atingiu vários países”. “É uma crise que tem uma raiz sistémica na construção defeituosa da Zona Euro, que expôs de uma forma desnecessária países que estavam numa situação especialmente graves”, afirmou. Costa recordou que saiu do Governo antes da crise mas garantiu que apoiou o mesmo até ao fim.



Costa esclareceu ainda que não disse que tinha vergonha de caso algum. “Disse que se os factos vierem a ser provados pelo sistema de justiça isso constituiria uma desonra para a democracia”, clarificou. Negrão acusou Costa de não ter respondido às perguntas que colocou sobre a gestão socialista da investigação a José Sócrates.

Incêndios em debate



O líder parlamentar do PSD seguiu depois para o tema dos incêndios. Negrão considera que “a poucas semanas da época dos incêndios, o governo dá sinais de incompetência”, assinalando que os meios aéreos necessários não estão garantidos, que o comandante da Proteção Civil se demitiu na passada segunda-feira e que o Grupo Especial de Combate a Incêndios não tem meios básicos.



O líder parlamentar social-democrata acusa o Governo de não ter apreendido com o passado e questionou Costa: “temos hoje um dispositivo de combate aos fogos devidamente apetrechado e pronto a entrar em ação?”



António Costa respondeu que o Governo continuará a trabalhar “para que o dispositivo esteja nas melhores condições possíveis para enfrentar a ameaça quando ela se concretizar”. Negrão retorquiu que Costa usou a “resposta padrão”, tendo perguntado ao primeiro-ministro como é que o PSD pode ajudar neste assunto.



Na intervenção final desta troca de argumentos entre Governo e PSD, Costa afirmou que “os dois temas que escolheu para este debate dizem tudo sobre o estado do PSD”, numa referência às questões sobre o caso Sócrates e os incêndios.



O líder parlamentar do PSD tentou ainda intervir mas não tinha já tempo. Convidado a invocar uma figura regimental para poder intervir, Negrão lançou apenas um “boa tarde, senhor primeiro-ministro”.



