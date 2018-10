Incêndios. Governo aprova diplomas para reforçar prevenção e combate

Foto: Lusa

O Conselho de Ministros aprovou igualmente esta quinta-feira um decreto-lei que define a orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), com um sistema de concurso para dirigentes e um modelo de base metropolitana ou intermunicipal.



O Governo aprovou também o Sistema Nacional de Monitorização e Comunicação de Risco, de Alerta Especial e de Aviso à População.



O Conselho de Ministros aprovou, também, alterações à orgânica do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, "visando a prossecução coordenada das prioridades nacionais na gestão integrada de fogos rurais".



As medidas tomadas pelo Conselho de Ministros tiveram "por base as conclusões e recomendações" dos relatórios produzidos pela Comissão Técnica Independente aos incêndios de 2017.







Reportagem de Susana Barros na Tapada de Mafra, local onde se relaizou o Conselho de Ministros.





c/ Lusa