Incêndios. Marcelo pede a partidos que evitem aproveitamento político

26 Jul, 2019

Marcelo Rebelo de Sousa visitou esta sexta-feira várias localidades dos concelhos da Sertã e de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, e do concelho de Mação, no distrito de Santarém, afetadas pelo incêndio da última semana.



Em declarações aos jornalistas, o Presidente da República frisou que é necessário haver cooperação entre entidades e responsáveis afetos a vários partidos, de forma a controlar os incêndios.



“Todos juntos, já é muito difícil de enfrentar questões como esta. Se não houver essa conjugação de esforços, que felizmente tem havido genericamente por todo o país, então não é muito difícil, é impossível”, reiterou.



O Presidente respondia a uma questão sobre a recente troca de acusações entre o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela.



Apelando à colaboração entre todas as instituições, Marcelo Rebelo de Sousa reforçou que, no combate às chamas, não pode haver partidos. “Tanto em período eleitoral como fora do período eleitoral, não pode haver partidos. Não pode haver, por definição. O que interessa é o interesse das populações”, disse.







Na visita aos locais que foram mais afetados, o Presidente da República salientou que ardeu uma área “mais vasta do que tinha imaginado”.











Marcelo Rebelo de Sousa ressalvou ainda que, somando a área ardida nos últimos dias à área que foi consumida pelas chamas no incêndio de 2017, “cobre uma percentagem esmagadora da área do município” de Mação.



"Não teria cara para me apresentar"



Durante a visita pelos vários concelhos afetados, o Presidente da República não quis fazer, para já, o balanço do que se passou nos últimos dias, afirmando que só depois de receber mais informação é que terá uma ideia “mais completa”.





“Estou no início de um périplo. Comecei por Mação, vou continuar, vou prosseguir e só depois é que terei uma ideia mais completa e, mesmo ainda aí, há elementos que se vai recolhendo, documentação que me ficou de ser enviada, para ter a noção exata das causas gerais e das causas específicas e do conjunto complexo de realidades vividas nestes dias", sustentou.





Marcelo Rebelo de Sousa respondia à pergunta da RTP sobre se o Estado tinha voltado a falhar nestes incêndios, questão, aliás, da qual fez depender a possiblidade de uma recandidatura a Belém.







“Eu não teria cara para me apresentar aos portugueses, ou sequer ponderar uma recandidatura, depois de uma repetição de uma tragédia com aquela dimensão”, afirmou o Presidente, em referência aos incêndios de 2017.





“Felizmente há que dizer que não houve vítimas mortais, houve um ferido grave, que tudo indica que está a ter e vai ter uma evolução favorável”, acrescentou, referindo-se ao ferido grave internado no hospital de S. José, em Lisboa, na sequência do incêndio que deflagrou no último sábado.





O Presidente da República recordou também que a época de incêndios está ainda longe de terminar. “Estamos no fim de julho, tudo o que for dito agora tem de ser dito com enorme precaução”, frisou.





“No que me toca, aquilo que posso dizer é que vi, ouvi, refleti, e vou receber muitos mais elementos para perceber o que se passou”, respondeu, quando questionado as eventuais consequências políticas dos últimos desenvolvimentos.





Sobre a notícia dos kits de emergência distribuídos nas aldeias, com materiais inflamáveis, Marcelo diz que apenas só vai comentar a situação depois de a analisar.





“Tenho de ver os kits, tenho de saber da história dos kits”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, salientando que ainda só teve conhecimento das notícias sobre o assunto. “Vi a notícia, não vou comentar a notícia. Não vou comentar sem ter percebido, só me preocupa quando tiver percebido”, disse ainda.





Em causa estão as 70 mil golas antifumo feitas de material inflamável que terão sido entregues pela Proteção Civil no âmbito do programa “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras”.



“Fui acompanhando o que se passava, tinha uma ideia aproximada – achava eu – do que se passaria. (…) Tive a noção da dimensão, da rapidez, da evolução do fogo…mas não depois, na parte em que há um alargamento da faixa lateral do fogo, na parte final. (…) Não tinha noção do alargamento das várias frentes na fase mais avançada do incêndio”, explicou.