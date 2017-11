Partilhar o artigo Incêndios: Ministro da Administração Interna nega que tenha havido censura ao Capítulo 6 do relatório Imprimir o artigo Incêndios: Ministro da Administração Interna nega que tenha havido censura ao Capítulo 6 do relatório Enviar por email o artigo Incêndios: Ministro da Administração Interna nega que tenha havido censura ao Capítulo 6 do relatório Aumentar a fonte do artigo Incêndios: Ministro da Administração Interna nega que tenha havido censura ao Capítulo 6 do relatório Diminuir a fonte do artigo Incêndios: Ministro da Administração Interna nega que tenha havido censura ao Capítulo 6 do relatório Ouvir o artigo Incêndios: Ministro da Administração Interna nega que tenha havido censura ao Capítulo 6 do relatório