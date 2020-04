Incentivos à produção de bens e serviços: 69 milhões de euros para apoiar projetos

Uma nota do Gabinete do Ministro do Planeamento indica que no quadro do PT 2020 poderão ser aprovados projetos em apenas 10 dias úteis e com apoios a fundo perdido em valores entre 80% e 100% dos custos elegíveis, e com um adiantamento de metade do montante aprovado "imediatamente após a assinatura do termo de aceitação". A mesma nota refere o valor global de 69 milhões de euros previsto para apoiar projetos "que terão de ser concluídos no prazo de 6 meses".





As candidaturas estarão abertas a empresas e outras entidades de todo o território nacional e incluem "projetos que tenham tido início a partir de 01 de fevereiro de 2020", incluindo também "a construção e a modernização de instalações de testes e ensaios dos produtos relevantes no âmbito do combate à pandemia". As atividades económicas elegíveis são as que "visem a produção de bens e serviços relevantes para fazer face à COVID-19".







Ao factor tempo é atribuída considerável importância, sendo por isso beneficiados com um incentivo adicional de 15% os "projetos cuja execução se concretize no espaço de dois meses", isto com o objectivo de "estimular as entidades beneficiárias a disponibilizarem os seus produtos com celeridade máxima".





No domínio da Investigação e Desenvolvimento (I&D) a taxa de apoio a fundo perdido é de 80%, beneficiando também de uma majoração de 15% "caso o projeto seja transnacional".





As candidaturas poderão ser apresentadas já a partir de segunda feira, 22 de abril, com data limite em 29 de maio. Para o efeito, será disponibilizado no Balcão 2020 um formulário eletrónico simplificado.