Incompatibilidades. Marcelo evita "falar em casos concretos" mas vê "democracia a funcionar"

"Se a lei define determinadas regras sobre incompatibilidades e há situações que são abrangidas por essas regras, então há que fazer cessar a incompatibilidade", começou por responder o chefe de Estado, questionado pelos jornalistas à margem da deslocação a Chipre., acrescentou.

O presidente da República não deixou de sublinhar que "há comportamentos que a sociedade portuguesa aceitava pacificamente no início da democracia e que hoje já não aceita".



As declarações de Marcelo surgem depois de ter sido noticiado, pelo jornal, que. O ministro das Infraestruturas e o próprio Governo negam que se trate de uma situação de incompatibilidade, invocando um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República.Questionado pelo enviado especial da RTP, Sérgio Vicente, sobre o facto de não ter expressado dúvidas constitucionais, em 2019, relativamente à atual lei das incompatibilidades, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que não viu então "razão para levantar a fiscalização preventiva, nem ninguém na altura viu"."Na altura, todos ficaram muito satisfeitos com a solução a que se tinha chegado, porque respondia a uma preocupação efetiva de ética e de moral política.. Na altura, era o consenso que me parecia sensato não estar a levar essa matéria ao Tribunal Constitucional, mas, como sabem, é uma questão que a todo o momento pode ser colocada em relação a qualquer lei", completou.

"É a democracia a funcionar"

Questionado sobre a sucessão de casos a envolver, nas últimas semanas, membros do Executivo de maioria absoluta do PS, Marcelo respondeu que "é a democracia a funcionar, nomeadamente a comunicação social a funcionar".



"A comunicação social vai cumprindo a sua missão e vai suscitando dúvidas que até então não existiam e a todo o momento revendo posições anteriores, o que não tinha impressionado na altura agora já impressiona e suscita atenção, mas isso é assim. A vida é feita disso", prosseguiu.



"Por outro lado, também é natural que seja objeto de debate político por uma razão muito simples, porque em todas as democracias há governos e oposições e portanto faz parte das lógicas dos governos defenderem aquilo que entendem que é a legalidade dos responsáveis em funções. E faz parte da lógica das oposições, mesmo quando a iniciativa não é delas, é da comunicação social, tratar de todos os problemas que desgastem os governos".



Quanto ao eventual desgaste do Governo, Marcelo Rebelo de Sousa recordou: "Eu disse, quando foi constituída a maioria absoluta, que, para quem tem a maioria absoluta, a arena preferida é o Parlamento, porque lá tem a maioria absoluta. Para quem não tem maioria absoluta, a arena preferida é fora do Parlamento, porque aí é que pode suscitar questões à margem da maioria absoluta existente no Parlamento".

"Quem ganha sempre é a democracia"



Na mesma linha, quando questionado sobre um potencial risco de erosão do regime democrático, o chefe de Estado insistiu que "quem ganha sempre é a democracia", dado que "isto não seria possível em ditadura".



Questionado sobre os acontecimentos de 2004, quando o então presidente da República, Jorge Sampaio, dissolveu o Parlamento - estava à data em funções o Executivo de coligação liderado por Pedro Santana Lopes, também com maioria absoluta -, Marcelo disse esperar que tal cenário não se repita.



"O presidente da República tem que ser um fator de ponderação e de bom-senso e, portanto, não deixando de cumprir a sua função de guardião da Constituição e da lei, a última coisa que começa a fazer é cenários sobre o seu comportamento", quis vincar.