Incompatibilidades. Ministra da Ciência garante que "nunca houve interferência"

A Ministra da Ciência e Ensino Superior recusa qualquer incompatibilidade, quer no caso do Financiamento da Fundação da Ciência e Tecnologia a um projeto no qual o marido é um dos investigadores, quer pelo facto de o seu nome estar ligado à NTPE - a empresa de investigação, Desenvolvimento e Comercialização de Transístores e Biossensores Eletrónicos de Papel que fundou.