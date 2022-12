Indemnização da TAP. Medina reitera que não teve "nenhuma relação com a decisão"

Já na passada quarta-feira, em resposta remetida à RTP , o gabinete do ministro das Finanças adiantava que só soubera do acordo para a saída de Alexandra Reis da TAP na sequência das notícias sobre os 500 mil euros de indemnização pagos à antiga administradora. Recordava ainda que Medina não era ainda ministro das Finanças em fevereiro deste ano, quando foi negociada a indemnização.

, afirmou o titular da pasta das Finanças, confrontado pelos jornalistas com as ondas de choque, no seio do Executivo, do caso que envolveu a ex-secretária de Estado do Tesouro."Não tive nenhum relação com a decisão e por isso o que fiz foi a minha obrigação.", prosseguiu."Porque não se trata só de resolver um problema de autoridade política, num caso que é político e que assumiu esses contornos, trata-se também de podermos avaliar como é que o sistema hoje funciona e para corrigir o sistema que permitiu que estas situações acontecessem dentro de uma empresa tutelada pelo Estado e que deixem de acontecer no futuro", acrescentou Medina.Questionado sobre o convite a Alexandre Reis para que assumisse a Secretaria de Estado do Tesouro, o ministro afirmou que era "uma gestora muito conhecida"."Basta verem o currículo profissional que tem, com uma experiência muito larga no sector privado, em várias áreas de atividade, em vários sectores de atividade, esperiência também ao nível da gestão pública, nomeadamente na companhia aérea e por isso com conhecimento, também, do lado do Ministério das Finanças. Uma pessoa que tem um currículo profissional intocável", acentuou o governante.Para logo acrescentar: "A questão que está em causa não é o currículo profissional da secretária de Estado, que aliás não deve ser atingido nem beliscado.no diálogo com os cidadãos e com o país".

"Não foi feita a avaliação"



Fernando Medina reconheceu que





"Também não fui informado de que essa indemnização tinha ocorrido. Ressalto só um ponto, é que a secretária de Estado ocupava uma posição na presidência da NAV, já distante da sua anterior posição na TAP, e por isso essa avaliação não foi feita e não havia, aliás, margem nenhuma - e não há, até à avaliação da IGF (Inspeção-Geral de Finanças] - de que alguma coisa não tivesse corrido de forma adequada do ponto de vista legal", acentuou.





"Quando um ministro convida alguém para secretário de Estado, fá-lo na convicção de que a pessoa tem as condições técnicas, profissionais, éticas e políticas para o poder assumir. Este facto desta realidade do processo de indemnização não era conhecido e como não era conhecido não foi avaliado", insistiu o ministro das Finanças.



Relativamente ao futuro imediato da atual administração da TAP, liderada pela francesa Christine Ourmières-Widener, Medina lembrou que, "neste momento, está em curso, a pedido do Ministério das Finanças e do Ministério das Infraestruturas, um processo de avaliação sobre a forma como decorreu o processo". "Finda essa auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, o Governo tirará as suas conclusões, quer sobre o funcionamento da empresa, quer sobre o quadro geral, para evitar que estas situações se repitam", completou. Quanto a um eventual grau de responsabilidade pessoal na saída de Pedro Nuno Santos do Governo, Fernando Medina carregou na ideia de que não foi responsável pela atribuição da indemnização da TAP, tutelada pelo Ministério das Infraestruturas, a Alexandra Reis.





Ainda assim, o governante reconheceu que uma indemnização como aquela que foi paga pela transportadora aérea deveria ter recebido o aval do Ministério das Finanças. "A informação que o [antigo] ministro [das Finanças] João Leão e que o secretário de Estado Miguel Cruz, que tutelavam a pasta, tornaram pública é que não conheciam essa informação que não houve informação prestada", quis contrapor.







Fernando Medina quis desmentir, por último, que o departamento jurídico da TAP fosse liderado pela sua mulher à altura dos factos: "A minha mulher, no momento em que o acordo é feito, não se encontrava na empresa, pela razão de que se encontrava em licença de maternidade pelo nascimento da nossa filha. Nasceu em dezembro. Não estava na TAP em fevereiro e apresentou a sua demissão pública da TAP, com grande sacrifício da sua vida profissional, numa escolha que fizemos quando aceitei ser ministro das Finanças".



Sem esconder a irritação, o ministro queixou-se de "uma campanha" para o atingir. "Os que foram esclarecidos, quando o repetem, estão a mentir", vincou.