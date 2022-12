Indemnização de meio milhão. Sindicato dos pilotos exige mais explicações

Foto: Rafael Marchante - Reuters

A atual secretária de Estado do Tesouro saiu da TAP, no início deste ano, com uma indemnização de meio milhão de euros. O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil não compreende como são tomadas decisões como esta, numa empresa com uma situação económica difícil, intervencionada com dinheiro público. Os pilotos exigem, em comunicado, mais explicações sobre este caso.