Inês Sousa Real insiste que tem legitimidade para continuar a liderar o PAN apesar de críticas de anterior líder

A atual líder do PAN insiste que tem legitimidade para continuar à frente do partido. Inês Sousa Real lamenta as críticas de André Silva e diz que o anterior porta-voz "abandonou" o partido. Também fala em "oportunismo" e "ataques palacianos".