Inês Sousa Real quer explicações por parte de Luís Montenegro e Castro Almeida

Foto: RTP

"Esta Lei dos Solos está claramente contaminada. Mais do que uma entorse legislativa, estamos a falar de uma lei que cada vez mais fica evidente que foi feita à medida dos interesses particulares de algumas pessoas".



Inês Sousa Real acredita que existe um problema quando um ministro não percebe o conflito de interesses quando tem parte de uma empresa e que a venda da sua quota só tenha acontecido a "reboque" do caso de Hernâni Dias.



O PAN deixou críticas ao "show off" do Chega e acusa André Ventura de ajudar Luís Montenegro com uma moção que está morta desde a sua origem.