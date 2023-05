Inês Sousa Real reeleita para a liderança propõe-se fazer crescer PAN

Foto: Estela Silva - Lusa

Inês Sousa Real foi este sábado reeleita para a liderança do PAN com mais de 70 por cento dos votos, no congresso de Matosinhos. A dirigente partidária recebeu 97 votos e derrotou assim Nelson Silva, que só teve 35.