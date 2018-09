Infarmed. Moreira acusa Governo de "sucumbir à máquina do Estado"

Carlos Santos Neves - RTP25 Set, 2018, 09:27 / atualizado em 25 Set, 2018, 09:38 | Política

“As explicações estão dadas. O ministro aquilo que disse é que houve uma alteração da política e que vai atirar para uma comissão que, no dia de são nunca à tarde, na semana dos nove dias, é capaz de decidir que o Infarmed vem para o Porto. E, nesse dia, criam uma outra comissão para ver se alguma comissão diz que é mau o Infarmed vir para o Porto”, atirou Rui Moreira em conferência de imprensa.



O autarca queixa-se de ausência de comunicação por parte do ministro Adalberto Campos Fernandes e mesmo de António Costa.



“Ninguém até hoje, seja o senhor primeiro-ministro, seja o ministro, falaram comigo ou tentaram falar comigo, que seja do meu conhecimento. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que considero que este, como aliás já parecia óbvio, é um processo em que o poder político sucumbiu àquilo que é a máquina do Estado e a máquina instalada”, sustentou o presidente da Câmara do Porto, que descreve este processo como anedótico.

“Em primeiro lugar, foi tomada uma decisão, depois foi criada uma comissão para dizer, se calhar, que a decisão estava mal tomada, a seguir apresentam um documento em que 27 peritos, especialistas na matéria, nomeados pelo Governo, sem nenhuma intervenção da câmara do Porto, dizem que vai para o Porto e depois nós não ouvimos mais nada. Compreenderam com certeza que eu, no princípio de setembro, começasse a achar que isto era uma situação anedótica”, acentuou.



“Um fogacho”



c/ Lusa

Escusando-se a reclamar mais esclarecimentos por parte do Governo, Moreira manifestou “a certeza de que o Infarmed vai continuar, como diz a música, em Lisboa”.“Como disse, eu não falei com o ministro, se ele me queria falar da situação política não sei, mas isso é um problema do Governo não da Câmara do Porto. Aqui no Porto está tudo na mesma e, portanto, é mais um caso de promessa dada, promessa não honrada, mas como nós, também, não tínhamos pedimos nada fica como antes, quartel-general em Lisboa”, rematou.Por sua vez, os representantes dos trabalhadores do Infarmed saúdam a decisão da tutela, desde logo a passagem dopara a Assembleia da República.Os trabalhadores acreditam que, em sede de comissão parlamentar, a deslocalização da Autoridade do Medicamento acabará por cair.Já o presidente do PSD fala de “leviandade e falta de sentido de responsabilidade”. É assim que Rui Rio avalia a gestão deste processo por parte do Governo socialista. Para o líder da oposição, neste caso vive-se, em suma, “uma confusão geral”.“Está claro perante a opinião pública que há uma confusão geral e foi uma leviandade completa a forma como tudo foi anunciado. Foi uma leviandade, uma falta de sentido de responsabilidade, porque se lançou uma proposta que não estava estudada e minimamente preparada. Foi um fogacho”, disse Rui Rio.“Pelas notícias percebemos que foi uma confusão geral. Andamos para a frente e para trás e, mesmo assim, agora não sei se é para trás totalmente, porque dizem que vai para a comissão para ser analisado. É uma confusão”, vincou Rio.O ministro da Saúde argumentou na passada sexta-feira que a suspensão da mudança do Infarmed para o Porto “é coerente” com o que tem sido a posição do Executivo e leva em linha de conta os interesses dos profissionais da estrutura.“É uma decisão tomada pelo ministro da Saúde tendo em conta o que resulta do relatório e tendo em conta o contexto político”, salientava então o governante, em declarações à agência Lusa.“Isto resulta de um conjunto de fatores que nós ponderámos. O estudo que nos foi apresentado, com muita qualidade, aponta aspetos do ponto de vista estratégico e económico, mas deixa algumas dúvidas em aberto, nomeadamente sobre a questão operacional e dos trabalhadores. Sempre disse, desde o primeiro minuto, que estava subordinado a duas linhas vermelhas: não levantar nenhum tipo de dificuldades aos trabalhadores e que a operacionalidade não fosse comprometida”, concluiu.