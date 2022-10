Inflação domina intervenções no primeiro dia do debate sobre OE2023

No parlamento, no primeiro dia de discussão do Orçamento do Estado na generalidade, o primeiro-ministro garantiu que a proposta do governo para taxar os lucros excessivos abrange também o setor da distribuição.





Sobre os créditos à habitação, Costa confirmou que o o governo vai aprovar um diploma que obriga os bancos a renegociar alguns contratos.



A discussão na generalidade do Orçamento prossegue amanhã, dia em que também é votado - e já tem aprovação garantida - por causa da maioria absoluta do PS.





Reportagem de João Alexandre no primeiro dia de discussão do Orçamento do Estado na generalidade.