Pedro Nuno Santos considera que António Costa já devia ter sido ouvido e considera que o processo devia ser tratado com respeito, urgência e celeridade.

Sobre a resposta de Luís Montenegro ao desafio socialista, o secretário-geral do PS vê "arrogância".



Na entrevista à TVI e CNN Portugal, Pedro Nuno Santos voltou a afirmar que o PS está longe de poder aprovar um Orçamento do Estado do PSD.