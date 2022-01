Iniciativa Liberal considera que discurso caricatural do líder do CDS revela falta de argumentos

Francisco Rodrigues dos Santos admite negociar com a Iniciativa Liberal, mas só se o partido deixar de fazer concessões à extrema-esquerda. No debate na RTP, João Cotrim de Figueiredo acusou o presidente do CDS de ter cancelado um grupo parlamentar inteiro.