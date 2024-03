Iniciativa Liberal diz que moção de rejeição da CDU ao Governo é "prova de vida"

Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, criticou que esta moção de censura da CDU seja anunciada neste momento. "Parece uma tentativa de prova de vida do partido que o anunciou", uma "corrida de sobrevivência" perante outros partidos, afirmou.

O responsável da Iniciativa Liberal assinalou, em declarações aos jornalistas, que ainda não são conhecidos os resultados eleitorais finais e que ainda não há Assembleia da República com posse tomada.

Não há também primeiro-ministro indigitado nem governo empossado, nem programa de governo conhecido.



Rodrigo Saraiva considera que esta é uma decisão precipitada, mas que "tem a sua legitimidade".



Questionado sobre contactos entre PSD e IL, o deputado adiantou que apenas está em contacto com o líder parlamentar do PSD da anterior legislatura.