Iniciativa Liberal diz que nunca vai viabilizar um governo do PS

O presidente da Iniciativa Liberal afirma que a verdadeira solução para o país esteve ausente da mesa do debate de ontem entre PS e AD. Questionado sobre as declarações de Pedro Nuno Santos de que estava disposto a viabilizar um Governo da AD, Rui Rocha refere que registou essa afirmação e sublinha que a Iniciativa Liberal nunca vai viabilizar um Governo do PS.