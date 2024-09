O primeiro-ministro disse que o governo fará "tudo o que puder " para fazer passar o Orçamento do Estado.

Luís Montenegro reuniu-se de forma privada em São Bento com o presidente do Chega e o da Iniciativa Liberal, o que levou o líder do PS a afirmar que o Governo não pode continuar "a fazer de conta" que o PS é o parceiro preferencial na negociação.