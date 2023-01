Iniciativa Liberal escolhe novo líder. O que defende cada candidato?

José Cardoso foi o último a entrar na corrida à liderança do Iniciativa Liberal e é crítico da atual direção. Rui Rocha, deputado e o primeiro a avançar com a candidatura, conta com grande apoio da atual direção. E Carla Castro, que também está no Parlamento, decidiu ser uma alternativa à liderança.Durante o debate, esta quarta-feira na RTP3, todos lançaram duras críticas ao Governo e apontaram como objetivo fazer do IL a terceira força política. No entanto, divergiram quantos àquelas que devem ser as estratégias do partido.Entre as principais áreas, o candidato aponta propostas para a habitação, transportes, energia e ambiente.

“Vamos somar propostas concretas àquilo que são as bandeiras da IL”, afirmou.

Por sua vez, Carla Castro afirma que “há um erro de diagnóstico claro” nas próprias políticas do partido e afirma que Rui Rocha, ao defender mais uma proposta, “está ou não a ter uma estratégia para o partido, ou a não saber o que é uma estratégia”.







Carla Castro quer fazer do IL "um partido com vocação de Governo e não meramente uma oposição". "Não nos podemos afirmar por mostrar que o PS é mau, tem que ser mais do que isso", defendeu, admitindo que o IL não tem sido capaz de "marcar a agenda política". A candidata defende uma maior descentralização no partido, "com mais poder nos membros e nos núcleos", bem como uma maior intervenção por parte do IL. "Não podemos ser apenas o partido do IRS e da TAP. Não podemos ser o partido da comunicação apenas das redes sociais, temos de sair para o terreno, bater sola no país inteiro", defendeu. "Vou lutar pelo terceiro lugar", afiançou.

José Cardoso criticou ambos os candidatos ao lembrar que “nem um no outro fez nenhuma proposta no sentido no que agora afirmam relativamente ao crescimento interno do partido”.“A razão da nossa candidatura foi precisamente por sentirmos que não havia capacidade de abrir o leque de intervenções políticas na sociedade e a nível do partido nunca houve a capacidade de apresentar uma estratégia de construção do projeto político”, afirmou.Para José Cardoso, a prioridade passa pela “construção de um projeto político que assenta nos pilares de capital organizacional, humano e intelectual”.“Uma alternativa verdadeira é muito mais do que ser oposição. É ser capaz de construir ideias e de as apresentar”, defendeu.

Críticas ao Governo

Os três candidatos não pouparam nas críticas ao Governo.“Não é preciso resolver estes problemas com medidas avulsas”, disse a candidata, referindo-se ao atual estado da Educação.“Temos que passar por uma reforma em todo o sistema”, disse Carla Castro, que defende mais autonomia das escolas e a descentralização da colocação dos professores.José Cardoso também defende mais autonomia para as escolas, pais e professores e acusa o PS de “só reagir no limite”.

A Iniciativa Liberal escolhe um novo líder este fim-de-semana, numa convenção em Lisboa. O partido é a quarta força política e está representado por oito deputados no Parlamento.







O partido vai escolher um novo líder depois de João Cotrim Figueiredo ter decidido não se recandidatar à liderança. O ainda líder diz não ser "a melhor pessoa" para continuar à frente do partido.