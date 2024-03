Iniciativa Liberal quer contribuir para soluções no Parlamento "caso a caso"

Foto: António Cotrim - Lusa

Depois da audiência no Palácio de Belém, esta sexta-feira, o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, considerou que o "cenário de base" em que se move o partido é o do Parlamento. O partido pretende contribuir para soluções "caso a caso, peça a peça, momento a momento, orçamento a orçamento", especificou.