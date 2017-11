Inovação, envelhecimento e recursos naturais dominam futuro de Portugal

O debate sobre as prioridades do Portugal 2030 deve estar concluído até 2019. O encontro conta com a participação do primeiro-ministro e do ministro do Planeamento e Infraestruturas.



Pedro Marques, em entrevista no Bom Dia Portugal, da RTP, afirma que o Governo já tem vindo a apresentar propostas sem contudo definir prioridades finais para dar "espaço a consensos".



Algo que, confia, será possível alcançar com o maior partido da oposição mal este estabilize a sua vida interna.



"A Europa, e Portugal também, têm um desafio que é não ficar para trás no contexto do desenvolvimento económico mundial", afirma o ministro das Infraestruturas e Planeamento.



"Isso significa uma aposta forte na inovação", acrescenta, considerando-a uma "boas novidades do debate nos últimos dois meses".



"Gerou-se um grande consenso económico e social em torno da ideia de que Portugal deve correr para estar na linha da frente, aquilo que eu chamo corrida para o topo", defende.



Uma inversão, afirma, em relação a estratégias recentes que punham Portugal a competir pelo preço, pelos "salários baixos".



Para o ministro, um dos grandes desafios em debate é o demográfico: o envelhecimento populacional especialmente para Portugal, já que o país é um dos que está a envelhecer mais rapidamente na Europa.



Um contexto que implica mais desafios para as famílias, as quais é necessário apoiar, lembra Pedro Marques.



As alterações climáticas e a sustentabilidade na utilização dos recursos naturais são o terceiro grande tema a debate esta terça-feira, refere o ministro, lembrando que o tema foi introduzido por Portugal.



O ministro do Planeamento e Infraestruturas revelou ainda que o Executivo está já a apostar em obras públicas como a ferrovia, que vai conhecer vários investimentos nos próximos dois anos, incluindo linhas novas e recuperação de linhas encerradas.