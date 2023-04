Inquérito à TAP. Alexandra Reis afirma que não falou com Medina sobre indemnização

No arranque da sessão desta tarde, depois de fazer um resumo do seu percurso profissional na TAP, Alexandra Reis salientou o período da pandemia e o plano de reestruturação da companhia. Sobre o período apertado por que passou então a empresa, a ex-gestora referiu que “a redução de salários foi uma decisão difícil”.





Sobre a saída, Alexandra Reis diz que acedeu a essa intenção manifestada em janeiro de 2022 pela administradora da TAP, “por não querer criar um problema institucional da comissão executiva”, passando a contactar uma sociedade de advogados para garantir os seus direitos e aceitando posteriormente a propostas de acordo de 500 mil euros de indemnização.



Um ano depois, sendo esse montante colocado em questão, e confirmada a posição pela IGF, acedeu igualmente a devolver os montantes exigidos, quase na sua totalidade, estando a aguardar as contas finais para estabelecer em definitivo esse valor. Alexandra Reis, chamada pela comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP na qualidade de ex-administradora da companhia, ex-presidente do Conselho de Administração da NAV e ex-secretária de Estado do Tesouro, foi a quarta personalidade ouvida no Parlamento depois da IGF, do administrador financeiro Gonçalo Pires e da CEO cessante, Christine Ourmières-Widener.







A ex-administradora disse que insistiu pelo menos três vezes com a TAP para saber qual o montante líquido a devolver da indemnização de meio milhão de euros, estando ainda a aguardar informação: "Logo na manhã seguinte à publicação do referido parecer (da IGF), 9 de março, os meus advogados contactaram a TAP", para averiguar os montantes líquidos a devolver.





Acrescentou ter insistido pelo menos três vezes junto da companhia para que lhe faça chegar aquela informação. "Continuo a aguardar essa indicação para que se possa proceder à devolução", afirmou.





A ex-administradora acrescentou que aceitou sair da empresa "com total boa-fé" e que as divergências com a presidente executiva nunca "beliscaram" o compromisso com a implementação do plano de reestruturação.



"Aceitei sair de uma empresa com total boa-fé, à qual me entreguei com todo o meu compromisso", afirmou Alexandra Reis, acrescentando que, enquanto membro da comissão executiva da companhia aérea, manifestou sempre de forma construtiva as suas visões, "mesmo quando estas não eram coincidentes com as da nova CEO".



"No entanto, e isto é importante, nenhuma delas beliscou uma única vez, repito, uma única vez que fosse, o meu compromisso com a implementação do plano de reestruturação".

"Não são claras as razões"











"Entretanto li o relatório da IGF, onde li divergências irreconciliáveis, ontem [terça-feira] ouvi falar de organização, ouvi falar de perfil, por isso para mim não são claras as razões. O que posso dizer é que, relativamente à minha atuação na empresa, sempre tive uma relação cordial e de trabalho com todos os membros do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, que me parece normal que haja algumas diferenças de opiniões sobre alguns assuntos, parece-me até salutar, [...] sempre o fiz de forma muito construtiva", salientou.



A ex-secretária de Estado disse não considerar "de todo verdade" que aquelas divergências tivessem que ver com o plano de reestruturação, sublinhando que participou na sua elaboração, apesar de ter expressado preocupações sobre a operacionalização de um aumento de 30 por cento das receitas e que não acreditava que fosse possível voar toda a capacidade inscrita no plano, revista em alta em dezembro de 2021.



"Tinha havido uma alteração ao plano de reestruturação que me deixava preocupada e que, por isso, eu de forma muito transparente e entendendo que eram aqueles os meus deveres e responsabilidades, naturalmente, levantei as minhas dúvidas e deixei claro que a empresa tinha de ter um mecanismo de flexibilidade e gestão de risco adequados", explicou. Alexandra Reis disse que não ficaram claras as razões para a presidente executiva que cessasse todas as funções e adiantou que, num telefonema cordial com o então secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, este pareceu-lhe "muito surpreendido" com a sua saída. Em resposta ao deputado da IL Bernardo Blanco, e depois da reunião ontem revelada em relação a Christine Ourmières- Widener, Alexandra Reis garantiu que não teve nenhum encontro prévio a esta sessão com qualquer membro do Governo ou deputado da maioria socialista. O tema regressaria no final da sessão desta tarde pela mão do deputado do Chega Filipe Melo, com a antiga administradora da TAP a garantir que nunca foi condicionada por ninguém ou por qualquer deputado, incluindo da maioria parlamentar, relativamente à prestação de esclarecimentos sobre esta situação.

Alexandra Reis poderia ter saído sem indemnização





Em relação à questão sobre o porquê de, tendo colocado o lugar à disposição do ministro Pedro Nuno Santos a 29 dezembro de 2021, passado um par de semanas pedir 1,5 milhões de euros para sair, Alexandra Reis explicou que nesse email era muito claro que mantinha o compromisso e vontade de continuar na empresa, em particular o plano de reestruturação.



Explicou que houve na altura uma alteração acionista na TAP SGPS, estando ela própria nomeada na TAP SA pelo acionista Estado e a HPGB de Humberto Pedrosa, tendo esta saído do capital da empresa. Nesse sentido, sustentou que era ética e profissionalmente apropriado colocar o local à disposição, apesar do desejo de continuar o seu trabalho.





Alexandra Reis disse que teria renunciado aos cargos na TAP sem contrapartida se Pedro Nuno Santos, ou o ex-secretário de Estado Hugo Mendes, lhe tivessem dito que preferiam que renunciasse. "Se na altura o senhor ministro, ou o senhor secretário de Estado me tivessem dito que preferiam que eu renunciasse, eu teria renunciado, sem contrapartida", afirmaria mais tarde a ex-administradora em resposta ao deputado socialista Hugo Costa.







Entretanto, ao saber do desejo da CEO para sair da empresa, a 25 de janeiro, percebe que havia um cenário para reorganizar a comissão executiva e distribuir os seus pelouros para outros membros da comissão.



Ao comunicar-lhe essa redistribuição e questionando sobre o que seria a sua função daí em diante, Christine Widener disse-lhe: “Eu quero que saias da empresa”.





a CEO "falou na primeira pessoa e pediu confidencialidade". As razões da saída voltaram a ser questionadas pela deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Neste ponto, Alexandra Reis apontou atritos com a CEO relativamente a várias questões de gestão que podem ter contribuído para a decisão.Às questões do grupo parlamentar do PS colocadas pelo deputado Hugo Costa, que lembrou que Christine Widener afirmou na véspera que a decisão da sua saída fora tomada em equipa, Alexandra Reis disse que





A uma questão sobre a ida para a NAV, disse que em março de 2022 teve uma conversa exploratória com o secretário de Estado Hugo Mendes sobre a empresa, sobre os seus conhecimentos da empresa, e que uma semana depois, após a tomada de posse do Governo, recebeu então o convite formalmente.“Entrei em funções a 1 de junho”, afirmou.Ainda em relação ao processo de entrada na NAV, questionada pelo deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira, a antiga gestora discorreu sobre essa cronologia, incluindo a análise a que esteve sujeita pela CRESAP.

Convite para o Governo. "Não falámos sobre o meu processo de saída"



A ex-administradora da TAP disse que não falou sobre a saída da empresa, nem sobre a indemnização de meio milhão de euros, com o ministro das Finanças quando foi convidada para o Governo.



"Quando fui convidada para secretária de Estado, não falámos do meu processo de saída da TAP, nós não falámos sobre a indemnização", afirmou Alexandra Reis, em resposta ao deputado Bernardo Blanco, que questionou ainda como é que Fernando Medina conhecia as razões para a saída da TAP, embora tenha dito que não sabia da indemnização, ao que Alexandra Reis respondeu apenas: "Não sei".





enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa, uma vez, acompanhada pela CEO da TAP, a propósito de um pedido que foi feito à Câmara Municipal de Lisboa, de apoio a diligências no âmbito do plano de reestruturação".



Já em resposta ao deputado social-democrata Paulo Rios de Oliveira, Alexandra Reis adiantou que, quando falou com o ex-ministro das Infraestruturas sobre o convite de Fernando Medina para o Governo, Pedro Nuno Santos já sabia.

Propostas da empresa do marido de Christine Widener

Alexandra Reis disse não estar a par sobre quem do Governo sabia da decisão de saída, relatando que perguntou a Christine Widener se o Governo estava "ok" com a opção e que a resposta que obteve foi "claro" que estava.



Questionada depois pela deputada bloquista Mariana Mortágua se alguma vez tinha falado com Fernando Medina antes do convite para secretária de Estado, Alexandra Reis disse que teve apenas uma reunião na Câmara Municipal de Lisboa, quando Fernando Medina era autarca, versão que coincide com a do ministro das Finanças, que, em janeiro, no Parlamento afirmou crer que esteve com Alexandra Reis "enquanto presidente da Câmara Municipal de Lisboa, uma vez, acompanhada pela CEO da TAP, a propósito de um pedido que foi feito à Câmara Municipal de Lisboa, de apoio a diligências no âmbito do plano de reestruturação". Já em resposta ao deputado social-democrata Paulo Rios de Oliveira, Alexandra Reis adiantou que, quando falou com o ex-ministro das Infraestruturas sobre o convite de Fernando Medina para o Governo, Pedro Nuno Santos já sabia.

não via qualquer relação entre os dois factos: a nega ao negócio da Zamna e a sua saída. Questionada sobre se teria sido o "não" à proposta da empresa Zamna Thecnologies, à qual pertencia o marido da CEO da TAP, a razão de uma divergência qwue tivesse espoletado a sua saída, Alexandra Reis diz que tomou uma decisão de gestão e não trocou qualquer impressão a respeito deste assunto com Christine Widener.Este ponto seria retomado pelo deputado Hugo Costa na sua intervenção, mas novamente Alexandra Reis respondeu que

"Eu não tomei a iniciativa de sair da TAP"





Em resposta às questões do deputado Bruno Dias, do grupo parlamentar do PCP, Alexandra Reis voltou aos contornos aquando da saída da TAP.





“A minha saída da empresa dá-se no seguimento de a CEO da empresa me pedir para sair, da empresa e me ter dado nota da sua vontade não só de terminar o meu mandato, mas também de terminar o meu contrato de trabalho”, afirmou.





A empresa garantiu também, acrescenta, que “naturalmente iam respeitar os meus direitos e que devíamos chegar a acordo sobre condições da saída”. Sobre se esta saída foi uma saída por acordo entre as partes, Alexandra Reis nega perentoriamente. “Eu não tomei a iniciativa de sair da TAP, eu acedi a uma solicitação da TAP. A formulação jurídica foi a de uma renúncia precedida de um acordo”, refere.





Acrescenta que não se revê no parecer da Inspeção-Geral de Finanças, que considera que a formulação encontrada não seria válida. “Se aquela formulação jurídica encontrada na altura não é válida então trata-se claramente de uma destituição por conveniência, razão pela qual eu teria direito a uma indemnização”, considera Alexandra Reis.





“Não concordo com o entendimento da IGF que não tenho direito a indemnização”, vinca, sublinhando que o estatuto de gestor público prevê o pagamento de indemnização quando estão cumpridos 12 meses de trabalho. Alexandra Reis lembra que “era administradora há 17 meses”.





“Se uma parte do acordo é considerada nula, então a totalidade do acordo deveria ser considerada nula”, pelo que “teria direito a solicitar a reintegração na TAP”.





Ainda assim, reitera que “mesmo não concordando”, irá devolver o montante da indemnização que lhe for indicado. “Aguardo apenas que me indiquem os montantes líquidos”, reiterou.





Questionada pelo deputado comunista acerca do valor da indemnização, Alexandra Reis admite que aceitou a indemnização de 500 mil euros, sabendo que o teto máximo para acordo seria de 250 mil euros.



“Mas eu não estava a ser indemnizada por terminar um contrato de trabalho, mas sim por terminar “um mandato” sem que houvesse uma razão objetiva para que isso acontecesse”, sublinha. “Não houve justa causa, nada me pode ser apontado na minha atuação na empresa, muito pelo contrário”, acrescenta ainda.

Alexandra Reis assume que indemnização era muito expressiva

Questionada pela deputada do BE Mariana Mortágua sobre se não considerava desajustado o valor da indemnização que pediu inicialmente para sair da empresa, que foi de 1,4 milhões de euros, a antiga administradora assumiu que o valor proposto inicialmente era "muito expressivo", mas sublinhou que as responsabilidades também o eram, referindo que "não houve justa causa".



"Era um valor elevado, sem sombra de dúvida, é um valor significativo, mas também o eram e são as responsabilidades de um administrador, que são muito elevadas, no caso de uma companhia aérea", afirmou, referindo que no caso de queda de um avião a responsabilidade "pode ser imputada pessoalmente a cada um dos administradores da empresa".



Entendendo que "era de facto um valor muito expressivo", a antiga administradora referiu que "era um valor para discussão" e que aceitou uma "contraproposta com valor muito mais baixo", 500 mil euros, assumindo que ainda assim também "é um valor expressivo comparado com média nacional", mas que as "responsabilidades que estavam inerentes ao cargo eram também elevadas". "Não estou a fazer juízo de valor sobre legalidade dos 500 mil euros, o que digo é que quando foram propostos eu aceitei. Nem por um instante pensei que alguma vez pudesse haver alguma dúvida sobre aquele valor", enfatizou.





O deputado Hugo Costa questionaria ainda se aceitava que os 500 mil euros fossem moralmente aceitáveis. A antiga gestora respondeu que se limitou a aceitar uma contra-proposta da TAP de valores muito mais baixos relativamente à proposta inicial "com todos os preceitos legais a serem cumpridos" face ao estatuto do gestor público.





A renúncia com acordo não está contemplada no estatuto do gestor público, retorquiu Hugo Costa, ao que Alexandra Reis se socorreu da sua incapacidade para ler em termos legais uma situação assessorada pelas equipas de advogados envolvidas no processo. "É como lhe digo, eu não consigo fazer esse juízo de valor. Eu não sou advogada".





Relativamente à discordância do parecer da IGF, Alexandra Reis socorreu-se das datas em que iniciou o seu mandato como administradora da TAP.

Caso provocou várias demissões

Alexandra Reis foi chamada pela comissão de inquérito enquanto ex-administradora da TAP, ex-presidente do Conselho de Administração da NAV Portugal — Navegação Aérea, para onde transitou após a saída da companhia aérea, e ex-secretária de Estado do Tesouro, cargo que deixou após estalar a polémica da indemnização de 500 mil euros com que saiu da companhia aérea.



O caso levou, além de Alexandra Reis, à demissão do então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e do secretário de Estado Hugo Mendes.



Na sequência da auditoria da IGF, que encontrou irregularidades no acordo de saída de Alexandra Reis da TAP, o Governo demitiu a presidente executiva Christine Widener, e o presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja. Foi também determinada a restituição da quase totalidade do valor da indemnização de Alexandra Reis (450.110,26 euros).