O líder do PSD considera fundamental que haja menos opacidade nas decisões europeias, de modo a que situações como a venda do BANIF ao Santander em 2015 possam ser alvo de um maior escrutínio.Luís Montenegro pediu maior transparência às instituições europeias, tendo por base as dúvidas levantadas esta semana no livro do antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, sobre a venda do BANIF ao Santander, em 2015.





Reportagem de João Vasco.